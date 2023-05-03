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Приметы и советы

Глава Крыма Аксенов рассказал о готовившемся на него покушении

Полина Пашкина
В мире
Глава Крыма Аксенов рассказал о готовившемся на него покушении
Фото: vk/aksenovrk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в среду, 3 мая, сообщил, что на него готовилось покушение и он об этом знал. Его проинформировали еще до того, как планируемые исполнители теракта были задержаны.

По словам Аксенова, о готовящемся на него покушении он узнал от сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

— Узнал, но раньше, я с управлением ФСБ в контакте нахожусь, — объяснил Аксенов в эфире передачи «Соловьев Live».

Аксенов добавил, что представители российских служб внимательно следили за подозреваемыми.

Сотрудники (ФСБ) раскрыли агентов главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших серию резонансных терактов в Крыму. Одной из главных целей было покушение на главу региона Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Целями также были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

Еще одного диверсанта задержали 19 апреля. Мужчина имел гражданство РФ и Украины, он планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителями СБУ.

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