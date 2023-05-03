Владимир Зеленский прибыл в Финляндию

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. В стране пройдет его встреча с главами правительств стран Северной Европы. Об этом в среду, 3 мая, сообщает канцелярия финского президента.

Уточняется, что ранее об участии Зеленского во встрече не сообщалось.

— В ходе официальных переговоров между президентом (Саули) Ниинисте и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, — говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Кроме того, темой встречи станут отношения между двумя странами, инициатива по установлению справедливого мира и глобальная геополитическая ситуация.

Ожидается, что участие в саммите примут также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, передает РИА Новости.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, может ли вестись подготовка Украиной операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО на фоне вступления в альянс Финляндии, и рассказал, какое отношение страна имеет к этому.