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Приметы и советы

Дерматолог Егорова рассказала, чем отличается сыпь при ветрянке и кори

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог Егорова рассказала, чем отличается сыпь при ветрянке и кори
Фото: shutterstock

Дерматолог Татьяна Егорова пояснила, чем отличается сыпь при ветрянке и кори.

Сыпь при ветрянке можно назвать классической и патогномоничной (указывающей на определенную болезнь). Как правило, она начинается с небольшого покраснения, затем оно вздувается, в нем видна жидкость. Эти высыпания называются везикулой. С течением времени они вскрываются и превращаются в корочки, которые нельзя сдирать, иначе могут остаться шрамы.

При кори сыпь выглядит иначе. Это мелкопапуллезный вариант — она выглядит более частой и плотной, передает aif.ru.

В Роспотребнадзоре предупредили, что при кори сыпь появляется на третий-пятый день заболевания, высыпанию сохраняются на коже в течение трех-четырех дней, передает издание argumenti.ru.

Несколько факультетов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова ранее перевели на дистанционное обучение из-за кори.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

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