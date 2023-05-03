Пресс-секретарь Козловского опроверг информацию об отъезде артиста из России

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Российский актер Данила Козловский не покинул территорию России. Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь артиста Егор Козловский.

— Никто никуда не уехал, — цитирует его РИА Новости.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.

В свою очередь актер подал в суд на Бородина. Согласно карточке, заявление зарегистрировано 17 апреля. Дело идентифицировали по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Однако Пресненский районный суд не принял иск актера Козловского. Как сообщил Бородин, актер не явился на заседание суда. Помимо этого, юристы Козловского составили иск с грубыми нарушениями, в связи с чем суд не стал его рассматривать.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал запретить Козловскому выступать в России. Соответствующее обращение от политика уже поступило в Министерство культуры. Отмечается, что Козловский осудил СВО и уехал в США, при этом на май у актера запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге.

Чуть позже стало известно, что он вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной прибыл в Москву из США. В стране проживают бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева и их общая дочь Ода-Валентина.