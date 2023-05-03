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Приметы и советы

Инстасамка покинула Россию на фоне сообщений о блокировке банковских счетов

Лейла Алиева
Общество
Инстасамка покинула Россию на фоне сообщений о блокировке банковских счетов
Фото: Официальный Telegram-канал Инстасамки

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более популярная под псевдонимом Инстасамка, покинула Россию на фоне сообщений о блокировке ее счетов. Кадры из самолета знаменитость опубликовала в своем личном блоге.

Местом своего прибытия звезда указала Дубай.

В этот же день ряд СМИ сообщил, что в картотеке Федеральной налоговой службы (ФНС) России появилась информация о блокировке банковского счета Инстасамки.

Также Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Все перечисленные лица попали в черный список, который составило МВД России. Отмечается, что он появился еще до громких арестов, а уже задержанные блогеры были в первых строчках данного перечня.

Накануне ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогерши Оксаны Самойловой.

27 апреля была задержана еще одна блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Что известно о Блиновской, чем она зарабатывает, а также в какие скандалы уже попадала — в материале «Вечерней Москвы».

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