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«Я собираюсь возвращаться в Россию»: блогер Митрошина рассказала о своем местонахождении

Араз Салехов
Общество
«Я собираюсь возвращаться в Россию»: блогер Митрошина рассказала о своем местонахождении
Фото: vk/alexandramitroshina_vk

Обвиняемая в неуплате налогов блогер Александра Митрошина находится в Дубае. Однако она заявила, что пока не знает, когда вернется в Россию.

— Да, естественно, я собираюсь возвращаться в Россию, но когда именно, сказать не могу, — сказала она.

При этом блогер подчеркнула, что она поехала в Дубай не из-за проблем с налогами, передает РИА Новости.

3 мая Митрошина частично признала вину по уголовному делу о неуплате 120 миллионов рублей налогов. По ее словам, с 2020 года она «не уделяла должного внимания» вопросам, касающимся налогов.

21 марта в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Блогер не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. В тот же день СК провел обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно стало известно, что Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации СМИ, все вышеперечисленные лица попали в черный список, который составило МВД России.

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