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«Мир без поляков будет лучше»: жители Польши обвинили власти страны в попытках сократить ее население

Араз Салехов
В мире
«Мир без поляков будет лучше»: жители Польши обвинили власти страны в попытках сократить ее население
Фото: Unsplash

Главное статистическое управление Польши опубликовало отчет о демографии страны. В связи с этим читатели польского портала Gazeta.pl обвинили власти республики в демографических проблемах.

— На нашей любимой родине эмиграция или самоубийство — это лучшее, что может с нами случиться, — заявил пользователь с ником antipatico.

В свою очередь stagrz20 обвинил правящую партию «Право и Справедливость» в избавлении страны от коренного населения.

— Мир без поляков будет лучше. Пойду-ка я проголосую за «ПиС», — заключил wrednyjakpisdziel.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей. По его мнению, это разумный вариант урегулирования конфликта.

«Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.

Несмотря на внутренние сложности, Варшава хочет добиться репараций от России после того, как получит их от Германии. Почему Польша потребует репараций от Германии и России — в материале «ВМ».

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