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Движение на проспекте Мира восстановлено после возгорания автомобиля

Евгений Силаев
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Движение на проспекте Мира восстановлено после возгорания автомобиля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, проспект Мира Карта всех событий

Движение транспорта на участке проспекта Мира, где загорелся автомобиль, восстановлено. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Инцидент, о котором идет речь, произошел на проспекте Мира в районе дома № 12. Из-за этого движение на участке было затруднено.

Похожий случай произошел на внешней стороне 83-го километра МКАД 22 апреля. В связи с возгоранием автомобиля было затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе.

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На участке столкнулись три автомобиля. На место прибыли экстренные службы.

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