«Росатом» начал строительство третьего энергоблока АЭС в Египте

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Российская государственная корпорация «Росатом» приступила к основному этапу возведения третьего энергоблока на первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль Дабаа». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе компании.

На строительной площадке прошла церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту энергоблока № 3. Председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль рассказал, что в прошлом году были выполнены многие ключевые этапы проекта.

При этом старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании «АСЭ» Александр Корчагин подчеркнул, что начало строительства третьего энергоблока говорит о том, что проект набирает темп, передает Telegram-канал «Росатома».

Россия активным образом участвует в развитии атомной энергетики стран Ближнего Востока. Так, 27 апреля, РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции «Аккую». Турецкое руководство рассчитывает, что выработка энергии на АЭС «Аккую» начнется в следующем году.