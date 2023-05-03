Мусоровоз загорелся на проспекте Мира на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, проспект Мира, 205 Карта всех событий

На северо-западе Москвы загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 3 мая.

Пожар произошел на проспекте Мира в районе дома № 205. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот день на этом же проспекте уже горела машина. Так, пожар произошел в районе дома № 12. В течение двух часов проезжая часть была занята.

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На участке столкнулись три автомобиля. На место прибыли экстренные службы.