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Мусоровоз загорелся на проспекте Мира на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мусоровоз загорелся на проспекте Мира на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, проспект Мира, 205 Карта всех событий

На северо-западе Москвы загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 3 мая.

Пожар произошел на проспекте Мира в районе дома № 205. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот день на этом же проспекте уже горела машина. Так, пожар произошел в районе дома № 12. В течение двух часов проезжая часть была занята.

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На участке столкнулись три автомобиля. На место прибыли экстренные службы.

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