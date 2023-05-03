Мусоровоз загорелся на проспекте Мира на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 3 мая.
Пожар произошел на проспекте Мира в районе дома № 205. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В этот день на этом же проспекте уже горела машина. Так, пожар произошел в районе дома № 12. В течение двух часов проезжая часть была занята.
Еще одно ДТП произошло на внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На участке столкнулись три автомобиля. На место прибыли экстренные службы.