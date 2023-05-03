Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в столице. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, — сообщил он.

Бирюков также добавил, что в рамках учений пожарные и спасатели совместно с представителями городских служб отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, а также оперативной эвакуации людей. Такие мероприятия проводятся в разных столичных районах на регулярной основе.

В этот раз было принято решение провести мероприятие в строящемся здании в Шмитовском проезде. По словам Бирюкова, для отработки тушения возгорания будут привлечены современные вертолеты, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, Петр Бирюков рассказал, что к патрулированию столицы приступили мотогруппы спасателей. В этом сезоне к работе были подготовлены 165 специалистов.