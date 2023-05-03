Стало известно, какое наследство оставил родственникам Валентин Юдашкин
Стало известно, какое наследство оставил модельер Валентин Юдашкин после своей кончины родственникам.
По словам дочери Галины, которая работала креативным директором модельера, три бутика, открытые Юдашкиным в Москве, теперь в собственности семьи. Кроме того, у кутюрье имелась крупная жилая недвижимость.
Кроме главного дела жизни, у Валентина Юдашкина остался большой дом в Подмосковье, где он жил вместе с женой. Участок кутюрье приобрел еще в 1990-х годах. Владение оценивается в более чем 220 миллионов рублей.
Также Юдашкин приобретал квартиру в Москве общей площадью 150 квадратных метров, которая по нынешним меркам стоит около 60 миллионов. Ее он подарил дочери.
В числе прочих активов модельер владел недвижимостью в Нью-Йорке с видом на Центральный парк, которую в 2008 году купил за шесть миллионов долларов, передает Starhit.
Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.
В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту.