Стало известно, какое наследство оставил родственникам Валентин Юдашкин

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стало известно, какое наследство оставил модельер Валентин Юдашкин после своей кончины родственникам.

По словам дочери Галины, которая работала креативным директором модельера, три бутика, открытые Юдашкиным в Москве, теперь в собственности семьи. Кроме того, у кутюрье имелась крупная жилая недвижимость.

Кроме главного дела жизни, у Валентина Юдашкина остался большой дом в Подмосковье, где он жил вместе с женой. Участок кутюрье приобрел еще в 1990-х годах. Владение оценивается в более чем 220 миллионов рублей.

Также Юдашкин приобретал квартиру в Москве общей площадью 150 квадратных метров, которая по нынешним меркам стоит около 60 миллионов. Ее он подарил дочери.

В числе прочих активов модельер владел недвижимостью в Нью-Йорке с видом на Центральный парк, которую в 2008 году купил за шесть миллионов долларов, передает Starhit.

Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту.