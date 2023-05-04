СМИ: Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды

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Самолет украинского лидера Владимира Зеленского приземлился в аэропорту в Нидерландах, передает голландская газета Algemeen Dagblad.

По данным издания, воздушное судно совершило посадку в Амстердаме, в аэропорту Схипхол. Ожидается, что целью визита Зеленского в Нидерланды станет встреча с голландским премьер-министром Марком Рютте.

По некоторым данным, украинский президент также планирует выступить в Европе с речью, которая будет называться «Нет мира без справедливости для Украины».

3 мая стало известно, что Зеленский прибыл в Финляндию, хотя ранее об этом визите не объявлялось. Там он встретился с главой скандинавской страны, а также с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Обсуждалась поддержка, которую могут оказать указанные страны киевскому режиму.

По сообщениям СМИ, Зеленский также приедет в Берлин в субботу, 13 мая, на вручение премии Карла Великого. Предположительно, его встретит канцлер Германии Олаф Шольц с воинскими почестями. После этого Зеленский отправится на вертолете в Ахен, где ему вручат премию за вклад в объединение Европы.