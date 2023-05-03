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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии в Хельсинки. На сегодня у него запланировано еще несколько мероприятий. Об этом в среду, 3 мая, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он рассказал, что президент Украины также проведет встречи с премьерами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

— На полях саммита глава государства проведет отдельные двусторонние встречи, — цитирует Никифорова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. В стране пройдет его встреча с главами правительств стран Северной Европы. В ходе официальных переговоров между президентом Саули Ниинисте и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки страны со стороны Финляндии. Также темой встречи станут отношения между двумя странами, инициатива по установлению справедливого мира и глобальная геополитическая ситуация.

По сообщениям СМИ, Зеленский также приедет в Берлин в субботу, 13 мая, на вручение премии Карла Великого. Предположительно, его встретит канцлер Германии Олаф Шольц с воинскими почестями. После этого Зеленский отправится на вертолете в Ахен, где ему вручат премию за вклад в объединение Европы.