Юрист Соловьев рассказал, чем грозит поздно поданная налоговая декларация

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В России налоговые декларации нужно подавать до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание. В противном случае придется уплачивать и налоги, и штрафы, и пени. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, тем людям, которые должны были подать налоговую декларацию до 2 мая, однако по каким-то причинам этого не сделали, все равно придется уплачивать налоги. Рассчитывать его самостоятельно не придется, все сделает ФНС, в базах данных ГИБДД и Росреестра содержится вся необходимая информация.

— За нарушение срока подачи декларации предусмотрен штраф в сумме не менее 1000 рублей, однако при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности, сумма штрафа может быть уменьшена с учетом смягчающих обстоятельств, — разъяснил юрист агентству «Прайм».

Юрист подытожил, что россияне, которые не успели подать декларацию до 2 мая, могут отправить все необходимые документы до 17 июля. Сразу же на следующий день инспектор сможет рассчитать сумму налога и стартует камеральная проверка сроком на три месяца. Потом можно будет приступать к оплате указанной суммы, добавил Соловьев.

Юрист Соловьев также рассказал, что часть вышедших на пенсию до 1 января 2015 года россиян могут обратиться к государству за надбавками к пенсии. Надбавку к пенсии можно получить за воспитание детей. В СССР и России стаж работы исчислялся по-разному, объяснил юрист. Учитывается и срок нахождения в декрете. Социальный фонд берет во внимание наибольший по продолжительности период ухода за ребенком.