Стала известна причина возвращения Пугачевой в Москву

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву на рейсовом самолете, а не на бизнесджете, что свидетельствует о спешке артистки. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники из окружения знаменитости.

Из аэропорта Примадонна отправилась в свой замок в подмосковную деревню Грязь, что также говорит о том, что жилье артистки не было продано. Причиной возвращения на родину стала смерть модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

По данным «МК», Пугачева планирует приехать на похороны Юдашкина, которые пройдут 6 мая. При этом появится ли знаменитость на прощании с Зайцевым, пока неизвестно.

О том, что артистка вернулась в Россию, накануне сообщила ее помощница Елена Чупракова.

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, в случае если Пугачева вернется в Россию, ей придется извиниться как перед аудиторией, так и перед страной.

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что певица возвращалась в Россию в августе 2022 года, чтобы договориться с высокопоставленными чиновниками о будущем своего супруга Галкина, который ранее был признан иноагентом.