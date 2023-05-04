Москвичам напомнили о перекрытиях нескольких улиц в центре в четверг

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

В четверг, 4 мая, ряд городских улиц перекроют для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ограничения коснутся Волгоградского проспекта, Таганской площади, участка Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, где с 16:30 нельзя будет проехать. В 17:30 закроют улицы Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, Кадашевскую, Устьинскую и Кремлевскую набережные.

С 22:30 транспорт не сможет курсировать на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, а через час — на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».