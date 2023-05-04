Семинар проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках» состоялся в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице состоялся практический семинар, посвященный реализации проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках». Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе департамента финансов города.

— Проект «Финансовая грамотность в московских библиотеках» полюбился жителям разных возрастов. Приятно наблюдать за тем, как учреждения культуры становятся новыми просветительскими пространствами в сфере финансовой грамотности, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, в планах — проводить такие мероприятиях в библиотеках всех столичных округов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В библиотеке Дома Гоголя 27 апреля прошла лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве. Участники встречи узнали, как защитить свои аккаунты, выявить и минимизировать цифровые риски, выбирать правильные способы передачи личных данных.

Напомним, что команда МГУ имени М. В. Ломоносова взяла Кубок Москвы в конкурсе по финансовой грамотности. В тройке победителей оказались студенты Финансового университета при правительстве РФ и команда МГУУ правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.