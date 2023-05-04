Два жилых корпуса возведут в Чечерском проезде по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Чечёрский проезд, вл28 Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово построят два жилых корпуса по программе реновации. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Проектными решениями предусмотрен ремонт квартир в соответствии с постановлением правительства Москвы. Это значит, что во всех жилых помещениях выполнят не только отделочные работы, но и установят осветительные приборы, розетки, выключатели, а также мойку и плиту в кухнях и необходимую сантехнику в санузлах, — сказала она.

Здания возведут в Чечерском проезде, земельный участок 28/2. В корпусах будет 371 квартира: 104 однокомнатные, 186 двухкомнатных, 68 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных и 2 пятикомнатные, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве трех жилых корпусов по программе реновации в столичном районе Алтуфьево. Возведение зданий начнется по адресу Алтуфьевское шоссе, земельный участок 51/53.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что порядка 587 стартовых площадок находятся в работе у проектировщиков и строителей в рамках реализации программы реновации. По его словам, градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг 9,5 миллиона квадратных метров.