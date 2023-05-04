Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два жилых корпуса возведут в Чечерском проезде по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два жилых корпуса возведут в Чечерском проезде по программе реновации
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Чечёрский проезд, вл28 Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово построят два жилых корпуса по программе реновации. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Проектными решениями предусмотрен ремонт квартир в соответствии с постановлением правительства Москвы. Это значит, что во всех жилых помещениях выполнят не только отделочные работы, но и установят осветительные приборы, розетки, выключатели, а также мойку и плиту в кухнях и необходимую сантехнику в санузлах, — сказала она.

Здания возведут в Чечерском проезде, земельный участок 28/2. В корпусах будет 371 квартира: 104 однокомнатные, 186 двухкомнатных, 68 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных и 2 пятикомнатные, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве трех жилых корпусов по программе реновации в столичном районе Алтуфьево. Возведение зданий начнется по адресу Алтуфьевское шоссе, земельный участок 51/53.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что порядка 587 стартовых площадок находятся в работе у проектировщиков и строителей в рамках реализации программы реновации. По его словам, градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг 9,5 миллиона квадратных метров.

Недвижимость Район Южное Бутово Москва
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте