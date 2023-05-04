Сергей Собянин рассказал об исторических зданиях поликлиник, которые модернизируют по новому стандарту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице обновят здания двух поликлиник, являющихся объектами культурного наследия. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна из них — поликлиника № 64 на улице Малой Семеновской, построенная в 1920–1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны здание использовали в качестве военного госпиталя. Здесь планируется отреставрировать потолки, дубовые двери вестибюля и главного входа.

Еще одно здание — детская городская поликлиника № 38 на улице 10-летия Октября, построенная в то же время.

— Восстановим оформление парадных зон, окна и центральную лестницу с покрытием в технике терраццо. Отремонтируем мозаичное панно — оно было сделано в 1980-х годах родителем одного из пациентов и стало своего рода символом поликлиники, — рассказал мэр в своем Telegram-канале.

1/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также на территории юго-востока столицы ведется капитальный ремонт 14 поликлиник. Они располагаются в районах: Нижегородский, Выхино-Жулебино, Люблино, Лефортово, Печатники, Южнопортовый, Рязанский и Марьино. Работы закончат в этом году.