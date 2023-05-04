Капитальный ремонт 14 поликлиник планируется завершить на юго-востоке Москвы в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На территории юго-востока столицы ведется капитальный ремонт 14 поликлиник. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Капитальный ремонт поликлиник — важная составляющая программы развития Москвы «Мой район». Это значит, что вне зависимости от места проживания каждый житель города получает равные возможности предоставления качественных медицинских услуг. Все работы выполняются в соответствии с новым московским стандартом, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

Планируется, что капитальный ремонт поликлиник завершится в 2023 году. Они располагаются в районах: Нижегородский, Выхино-Жулебино, Люблино, Лефортово, Печатники, Южнопортовый, Рязанский и Марьино, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава города Сергей Собянин анонсировал открытие флагманск­ого центра Боткинской больницы в этом го­ду. По его словам, модернизация этого медучреждения является одним из важнейших городских проектов.

Напомним, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.