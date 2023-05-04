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Приметы и советы

Электрик в лесу под Великим Новгородом обнаружил человеческий череп

Полина Пашкина
Происшествия
Электрик в лесу под Великим Новгородом обнаружил человеческий череп
Фото: Pixabay

В лесу под Великим Новгородом электрик при проведении работ обнаружил человеческий череп. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина протягивал через лес линию электропередач, когда наткнулся на останки в одном из буреломов. Он сообщил о находке своим знакомым, которые затем передали информацию правоохранительным органам.

Специалисты пока не установили точные причину и давность смерти. Однако, предположительно, с момента гибели человека прошло много времени, передает Telegram-канал 112.

На северо-востоке Москвы в феврале рабочие обнаружили человеческий череп в гараже, который разбирали. По факту находки они сразу же обратились в полицию. Владелица помещения сообщила, что останки в гараж принес с работы муж, который когда-то работал врачом в скорой помощи.

Другие человеческие останки во время проведения ремонтных работ обнаружили в столице в здании на Малой Никитской улице. Строители вскрыли пол и нашли под ним череп. По данному факту Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку.

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