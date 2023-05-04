Степан Орлов: Развитие речных вокзалов привлечет внимание к альтернативным видам транспорта

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Альтернативные виды транспорта станут популярнее в столице благодаря развитию речных вокзалов. Об этом в четверг, 4 мая, заявил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

— Открытие после реконструкции Северного речного вокзала, а затем и Южного безусловно привлекло внимание москвичей, эти объекты теперь очень интересны для посещения, отдыха у воды, — сказал он.

Водный пассажирский трафик возродится в столице благодаря запуску движения на новых маршрутах, считает Орлов. Обновленный Южный речной вокзал стал символом возрождения речных перевозок в новом качестве, цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково теперь занимает 10 минут вместо почти двух часов на автомобиле. Одним из главных плюсов маршрута является то, что в теплоход вмещается до 150 пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.