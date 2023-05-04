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Приметы и советы

Названы шесть шагов, которые помогут избавиться от лишнего веса

Ирина Игнатенко
Общество
Названы шесть шагов, которые помогут избавиться от лишнего веса
Фото: shutterstock

Диетолог Софья Елиашевич рассказала, как замотивировать себя на снижение массы тела правильно. Эксперт советует ставить реальные цели. Например, не «похудеть до 50 кг», а «сбросить 0,5–1 кг за неделю».

Также нужно нормализовать режим сна. Бодрствование допоздна поднимает аппетит, а сон менее восьми часов увеличивает суточную норму на 250 ккал.

Елиашевич отметила, что день лучше начинать со стакана чистой воды. Это поможет организму проснуться. Кроме того, стоит купить тарелки холодных цветов. Синий цвет подавляет аппетит.

Подобрать правильный режим питания, по словам Елиашевич, нужно с помощью врача-диетолога, который учтет все факторы и сопутствующие заболевания.

Врач добавила, что не нужно забывать закреплять свой успех ободряющим настроем.

— Ежедневно повторяйте себе, что вы сможете похудеть, и для вас это будет легко, — отметила она в комментарии aif.ru.

В свою очередь врач-диетолог Татьяна Залетова напомнила о том, что напитки, содержащие фруктовый сок, не являются здоровым питанием, в их составе слишком много сахара, передает издание argumenti.ru.

Нутрициолог Екатерина Пурахина назвала три овоща, которые помогут в борьбе с лишним весом.

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