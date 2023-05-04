Сергей Собянин: Онлайн-квиз в рамках проекта «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В масштабном онлайн-квизе проекта «Открой#Моспром» участие приняло рекордное число команд — 327. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Масштабный онлайн-квиз от «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России. Виртуальный квиз объединил почти 1300 человек из 56 регионов России. Участники отвечали на вопросы, связанные с историей и развитием промышленности страны, — рассказал глава города.

Первое и второе места в онлайн-квизе заняли команды из Москвы и Орла, а на третьем месте оказалась команда из города Туймазы Республики Башкортостан, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в столице идет прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из ИТ-сферы. В этом году количество призеров увеличится в два раза и составит 60 человек.

Недавно Собянин пригласил горожан посетить акции «День без турникетов» и «Открой#Моспром». Свои двери откроют свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий, представляющих десятки самых разных отраслей — от пищевой до космической.