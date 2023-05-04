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Приметы и советы

Прием заявок на участие в конкурсе «Мы вместе» завершится 15 мая

Араз Салехов
Общество
Прием заявок на участие в конкурсе «Мы вместе» завершится 15 мая
Фото: Unsplash

Заявки на участие в конкурсе «Мы вместе» принимаются до 15 мая. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

— Основными целями премии являются признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в нашей стране. Участники — представители бизнеса, некоммерческих организаций и добровольцы, — говорится в сообщении.

К слову, награды победителям традиционно вручит президент России Владимир Путин. В 2023 году конкурс проектов премии пройдет по 11 основным номинациям. Заявки принимаются до 15 мая.

Победители получат грант на развитие проекта до трех миллионов рублей, поддержку проектов со стороны партнеров премии, а также возможность участвовать в специальной образовательной программе и многое другое.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с фондом «Росконгресс» организует ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках форума состоится конкурс перспективных российских брендов, в котором смогут принять участие представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.

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