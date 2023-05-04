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Суд приговорил мигранта к 2,5 года колонии за избиение сотрудницы Wildberries в Лыткарине

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил мигранта к 2,5 года колонии за избиение сотрудницы Wildberries в Лыткарине
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, Лыткарино, Набережная улица Карта всех событий

В Подмосковье суд признал виновным по делу о хулиганстве мужчину, который избил сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries в Лыткарине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 4 мая.

По ее словам, суд признал Шухратжона Махмудова виновным по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия», и приговорил его к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Нападение, о котором идет речь, произошло 24 января 2023 года в пункте выдачи заказов на Набережной улице. Пьяный мужчина напал на женщину и нанес ей несколько ударов по голове, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Брянской области, куда наемный рабочий поехал проведать семью.

По его словам, о произошедшем он ничего не помнит, так как был сильно пьян. При просмотре видео с камеры наблюдения он себя узнал. Подозреваемый признал вину, раскаялся и отметил, что до этого он никогда не бил женщин.

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