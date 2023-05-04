19FortyFive: Джилл Байден — настоящий президент США из-за влияния на мужа

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Первая леди США Джилл Байден — настоящий президент этой страны, поскольку она имеет большое влияние на главу государства Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вейхерт заявил в статье для 19Fortyfive.

— Она (Джилл Байден — прим. «ВМ»), вероятно, настоящая сила, стоящая за троном. По сути, она первая женщина — президент Америки, — сказал он.

По его словам, первая леди часто присутствует на его встречах в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы. Таким образом, Джилл Байден «следит за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется», передает издание.

25 апреля Байден сообщил о своем намерении переизбраться в 2024 году.

Кандидат в президенты и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявил, что Байден вряд ли переживет второй срок. Обозреватели телеканала Fox News отметили, что президентство — это очень напряженная работа и что нынешний глава США может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост. По словам эксперта, у Джо Байдена есть высокие шансы вновь стать президентом США.