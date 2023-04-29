Кандидат в президенты США Хейли заявила, что Байден вряд ли переживет второй срок

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли переживет второй срок. Такое мнение высказала кандидат в президенты и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

— Всем понятно, и мы можем сказать по существу, что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, потому что идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна, — заявила она в интервью каналу Fox News.

Обозреватели телеканала отметили, что президентство — это очень напряженная работа и что нынешний глава США может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Они добавили, что даже молодые президенты, такие как Барак Обама, «седеют из-за суровых условий должности».

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала слова Джо Байдена о «смене режима в Северной Корее». Она сказала, что их можно принять за бессмысленные высказывания пожилого человека, «старика без будущего».

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост. По словам эксперта, у Джо Байдена есть высокие шансы вновь стать президентом США.