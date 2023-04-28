«Ключевая роль принадлежит России»: какие у Трампа и Байдена шансы на победу в президентских выборах в США

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Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост.

По словам эксперта, у Джо Байдена есть высокие шансы вновь стать президентом США.

— Шансы есть. Не стоит недооценивать то, что 37 процентов — это более трети американцев, которые одобряют его деятельность. А учитывая количество колеблющихся и тех, кто поддерживать Трампа как его главного конкурента, оказывается, что примерно треть граждан США не определились. Их можно переубедить, — сказал он.

Байден как действующий президент имеет немало рычагов давления в своих руках, в том числе он может оказывать финансовую поддержку. В результате у него есть шансы победить, уверен Светов.

Политолог отметил, что в США сейчас обсуждают не то, кого изберут — Трампа или Байдена, а то, что ждет Соединенные Штаты, если изберут одного из них.

— Это выглядит так, что ни тот, ни другой никаких перспектив не принесут США. Они строят свою политику на прошлом. Например, Трамп говорит, что сделает Америку снова великой. А Байден твердит, что будет защищать Штаты от таких негодяев, как Трамп. Это тупик. Стране нужны прорывные решения, а вместо этого им предлагают идеологический конфликт, — считает он.

Политолог заверил, что победа Джо Байдена или Дональда Трампа находится в руках России.

— Сейчас нужно скептически оценивать шансы Байдена и Трампа. Ключевая роль в результатах президентских выборов США принадлежит России. Все зависит от итогов специальной военной операции. Победа России резко снизит шансы Байдена и немного поднимет шансы Трампа, — заверил Светов.

Чем быстрее мы победим, тем быстрее в США придут к пониманию, что им во главе страны нужны другие люди, а не Байден и Трамп, сообщил эксперт.

Специалист назвал имена предполагаемых кандидатов, которые могут баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

— Республиканцы говорят, что возможным кандидатов мог бы стать губернатор Флориды Рон Десантес или Никки Хейли, которая была представителем США в ООН. А также Майк Пенс — он был вице-президентом у Байдена, — сказал он.

Демократы заявляют, что на пост президента может быть выдвинута кандидатура Роберта Кеннеди — младшего, отметил он.

Политолог объяснил, что чем больше компромата предоставляют на одного из этих людей, тем серьезнее воспринимают его кандидатуру на роль главы США.

— На данный момент мы должны следить за интенсивностью компромата, который выливают на данных кандидатов. Например, про Десантеса говорят, что он как военный юрист поощрял пытки в Гуантанамо. А Роберта Кеннеди — младшего уличают в употреблении наркотиков. Эти заявления говорят о том, что этих кандидатов начинают воспринимать всерьез, — подытожил Светов.