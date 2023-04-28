Рейтинг Байдена на посту президента США снизился до рекордных 37 процентов

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Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провела исследовательская служба Gallup.

Согласно ее данным, рейтинг работы нынешнего главы США держался на уровне 40 процентов почти все месяцы на протяжении последних полутора лет. Исключение до сегодняшнего дня составлял только июль 2022 года (38 процентов).

Последний, рекордно низкий рейтинг Байдена, базируется на результатах опроса, который проводили в период с 3 по 25 апреля.

Недавние опросы общественного мнения, по данным службы Gallup, показывают, что в целом американский президент сохраняет поддержку среди лояльных демократам избирателей. Однако этого нельзя сказать про «независимых» избирателей, чей рейтинг лояльности за последние месяцы упал на 9 процентных пунктов.

Исследование проводилось среди одной тысячи совершеннолетних граждан США, метод опроса не указывается, выборка репрезентативна.

Джо Байден недоволен слабой поддержкой на американском кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным. Об этом 27 апреля сообщил журнал Politico, ссылаясь на окружение главы США. Американский президент недоволен тем, как его защищают на телевидении. Ответственные за подготовку его избирательной кампании на второй президентский срок надеются исправить это.

Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.