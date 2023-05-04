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Московская канатная дорога изменит режим работы 9 мая

Лейла Алиева
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Московская канатная дорога изменит режим работы 9 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога изменит режим работы 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

— Московская канатная дорога в праздничный день, 9 мая, будет работать по тарифам выходного дня с 10:00 по особому режиму. В связи с проведением салюта с 15:00 посадка и высадка пассажиров будет возможна только на станции «Воробьевы горы», — говорится в сообщении.

С 20:00 также закроется станция «Воробьевы горы», передает агентство городских новостей «Москва».

Во время майских праздников Московская канатная дорога будет работать по измененному расписанию.

Соцучреждения столицы продолжат работать в майские праздники, однако график некоторых из них будет изменен. Так, поликлиники будут открыты для пациентов 6 мая с 09:00 до 18:00, а 7–9 мая — с 09:00 до 16:00. Офисы «Мои документы» 9 мая будут закрыты. В остальные дни график работы останется прежним.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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