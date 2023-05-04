Церемония прощания с Вячеславом Зайцевым завершилась в Московской области

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Соборе Троицы Живоначальной в городском округе Щелково Московской области 4 мая прошла церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

Попрощаться с модельером прибыли его близкие, коллеги и родные. Участие в церемонии приняли стилист Сергей Зверев, артисты Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, актер Авангард Леонтьев, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин и другие.

В последний путь модельера Вячеслава Зайцева проводили аплодисментами.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Последняя коллекция Вячеслава Зайцева вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.