Синоптики спрогнозировали заморозки и снег в столичном регионе на выходных

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В субботу, 5 мая, и воскресенье, 6 мая, в Московском регионе ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Кроме того, пройдет снег, который может временно сформировать небольшой покров. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурный фон в субботу и воскресенье в Московском регионе будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы.

— Ночная температура 6 мая будет от 0 до плюс 2 градусов, а в Новой Москве и по области — до минус 2 градусов. Днем будет всего-навсего 5–7 градусов тепла. Очень холодная погода. В субботу ожидается небольшой мокрый снег с дождем, — сообщил Вильфанд.

В ночь на воскресенье ожидается, что столбики термометров в столице достигнут от 0 до минус 2 градусов. В Новой Москве и по области температура может опуститься до минус 5 градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс 7–9 градусов.

В ночь на 7 мая может пройти снег. Есть вероятность того, что в столичном регионе установится небольшой временный снежный покров. Вильфанд отметил, что это «редчайший случай», когда выпадает именно снег, передает ТАСС.

«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за заморозков с 03:00 до 05:00 пятницы, 5 мая, сообщили в Гидрометцентре России.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.