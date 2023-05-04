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«Оранжевый» уровень опасности из-за заморозков объявили в Московском регионе

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности из-за заморозков объявили в Московском регионе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за заморозков с 03:00 до 05:00 пятницы, 5 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Заморозки до минус одного градуса. Период предупреждения — с 03:00 5 мая до 07:00 5 мая, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует также на территории Подмосковья с 03:00 до 08:00. Здесь заморозки могут дойти до минус двух градусов.

В мае москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наступление метеорологического лета может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также заявил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не стоит. Более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы.

В отдельные дни в майские праздники в столице не исключены осадки и порывы ветра. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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