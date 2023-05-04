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Женщина погибла на хлебозаводе в Клину

Степан Жирнов
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Женщина погибла на хлебозаводе в Клину
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Подмосковье работница хлебозавода погибла после падения в тестомесильное корыто. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Трагедия произошла 3 мая на заводе в городе Клину. 56-летняя женщина, проработавшая на заводе около двух лет, после смены мыла тестомесильное корыто. В ее цеху не было воды, из-за чего она ходила набирать ее в соседнее помещение к коллеге.

В какой-то момент сотрудница заметила, что женщина давно не приходила за водой и пошла ее проведать. В этот момент она нашла тело погибшей в корыте. Очевидица вызвала начальника смены и полицию.

По предварительным данным, 56-летняя женщина мыла тестомесильное корыто со включенным мотором и в какой-то момент зацепилась за винт устройства спецодеждой.

Как сообщил «МК», по факту гибели работницы завода проводится проверка.

Еще одна трагедия произошла на стройке в Москве. Рабочий упал в шахту лифта на объекте на улице Усачева. Мужчина скончался от полученных травм.

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