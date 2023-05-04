Эксперт по недвижимости Ракута: В России повысят первоначальный взнос по ипотеке

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Несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам в начале мая. В связи с этим в России в скором времени увеличится и первоначальный взнос. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он напомнил, что сейчас первоначальный взнос составляет 10 процентов от стоимости недвижимости.

— Ставки по ипотеке действительно повышаются. Помимо этого в ближайшее время изменится первоначальный взнос. Центробанк хочет сделать его от 15 или 20 процентов, — заявил Ракута.

Эксперт считает, что сейчас выгодно покупать в ипотеку вторичное жилье. По его словам, на такие объекты недвижимости в настоящий момент действуют большие скидки.

— Сейчас можно покупать вторичное жилье. Такие объекты продаются с хорошим дисконтом. Например, цена на квартиру может быть на 10-20 процентов ниже рынка. Через некоторое время рынок недвижимости стабилизируется и цены обратно поползут вверх, — рассказал Ракута.

Эксперт добавил, что покупать квартиру для инвестиций сейчас невыгодно. Она больше пригодится для личного пользования.