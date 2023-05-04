Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт по недвижимости Ракута: В России повысят первоначальный взнос по ипотеке

Анастасия Харламова
Полина Пашкина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по недвижимости Ракута: В России повысят первоначальный взнос по ипотеке
Фото: Unsplash

Несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам в начале мая. В связи с этим в России в скором времени увеличится и первоначальный взнос. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он напомнил, что сейчас первоначальный взнос составляет 10 процентов от стоимости недвижимости.

— Ставки по ипотеке действительно повышаются. Помимо этого в ближайшее время изменится первоначальный взнос. Центробанк хочет сделать его от 15 или 20 процентов, — заявил Ракута.

Эксперт считает, что сейчас выгодно покупать в ипотеку вторичное жилье. По его словам, на такие объекты недвижимости в настоящий момент действуют большие скидки.

— Сейчас можно покупать вторичное жилье. Такие объекты продаются с хорошим дисконтом. Например, цена на квартиру может быть на 10-20 процентов ниже рынка. Через некоторое время рынок недвижимости стабилизируется и цены обратно поползут вверх, — рассказал Ракута.

Эксперт добавил, что покупать квартиру для инвестиций сейчас невыгодно. Она больше пригодится для личного пользования.

Недвижимость Жилье Ипотека
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте