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Москва вошла в топ-3 рейтинга городов-миллионников по уровню развития здравоохранения

Ирина Игнатенко
Общество
Москва вошла в топ-3 рейтинга городов-миллионников по уровню развития здравоохранения
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперты NewsNN подготовили новый рейтинг городов-миллионников России, в котором оценили уровень развития системы здравоохранения и качество оказания медицинской помощи в мегаполисах.

Эксперты оценили число медицинских учреждений в городах, а также смертность от самых распространенных заболеваний — сердечно-сосудистых и онкологических.

Лидером рейтинга стал Краснодар. Здесь зафиксирована самая низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также самое большое количество лечебно-профилактических учреждений. На втором месте оказалась Казань. На третьем — Москва. Также в пятерку лучших вошли Екатеринбург и Уфа.

Помимо этого, Москва заняла третье место в рейтинге общего капитала живущих в ней миллиардеров по версии журнала Forbes. По сравнению с 2022 годом количество проживающих в столице миллиардеров выросло с 53 до 61.

Также Москва вошла в топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии, составленный «Работа.ру» и «СберНПФ». Сервисы изучили, что россияне думают о переезде после выхода на пенсию, в какие города мечтают перебраться и чем объясняют свой выбор.

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