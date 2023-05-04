Психологи назвали позу, которая привлекает мужчин и заставляет женщин ревновать

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Психологи Университета Британской Колумбии провели исследование, итогом которого стало выявление привлекательной для мужчин и заставляющей ревновать женщин позы. Его результаты представили в журнале Sexes.

На первом этапе исследования ученые выяснили, что мужчин привлекает выгнутая спина женщины. Тогда они создали шесть реалистичных компьютерных 3D-моделей женского тела с немного отличающимися углами изгиба спины и представили их 82 студентам-мужчинам и женщинам. Особое внимание уделили реакции последних.

Выяснилось, что лортодическая поза, когда нижняя часть позвоночника изогнута к животу, наиболее привлекательна для мужчин. В свою очередь женщины рассматривают ее как сигнал повышенной сексуальной восприимчивости. Следовательно, девушка в такой позе воспринимается как угроза для романтических отношений.

Авторы исследования пояснили, что такая поза естественна для спаривания среди самок млекопитающих. Однако она наблюдается у животных, не являющихся людьми. Ученые предположили, что поза могла развиться как часть ухаживаний и среди людей. В будущем авторы исследования хотят повторить эксперимент уже с использованием реальных фотографий для подтверждения его результатов, сообщается в журнале.

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что не существует идеальной позы для сна. Человек сможет заснуть в том положении, в котором ему комфортно.