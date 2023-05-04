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Приметы и советы

Историк моды Васильев объяснил отсутствие Пугачевой на прощании с Зайцевым

Полина Пашкина
Общество
Историк моды Васильев объяснил отсутствие Пугачевой на прощании с Зайцевым
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 4 мая, состоялись похороны российского модельера Вячеслава Зайцева. Церемония прошла на Жегаловском кладбище в городском округе Щелково Московской области. С дизайнером приехали проститься друзья, коллеги и родные. Однако на церемонии не появилась Алла Пугачева, с которой кутюрье сотрудничал долгие годы и помогал ей создавать сценические образы. Историк моды Александр Васильев предположил, почему певица не приехала.

Он заявил, что Пугачева специально вернулась в Россию для того, чтобы проститься с ушедшим Зайцевым.

— А Аллы Пугачевой разве нет? Наверное, не захотела излишнего внимания, — сказал Васильев.

Он предположил, что певица позднее приедет на кладбище одна. Сам историк моды, несмотря на то, что был давним другом Зайцева, тоже не смог присутствовать на его похоронах. Сейчас Васильев находится в Париже, и между ним и Москвой нет прямого авиасообщения.

На церемонию прощания не пришли многие артисты, которых одевал кутюрье. Васильев объяснил это тем, что «общество расслоилось». Кроме того, историк моды выразил мнение, что «кладбище в Щелкове, может, и неплохое, но слишком далеко находится». Он считает, что Зайцев, будучи достойным художником, должен был быть похоронен на Новодевичьем кладбище, передает «Московский комсомолец».

Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной. В церемонии приняли участие внучка модельера Маруся и его сын Егор, стилист Сергей Зверев, артисты Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров и другие.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля.

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