Стас Пьеха отметил удобство столичного пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Стас Пьеха в четверг, 4 мая, посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Артист отметил, как в нем удобно и четко организована работа без бюрократии.

Пьеха рассказал, что лично все осмотрел и задал интересующие вопросы.

— У меня психологическое образование неполное, поэтому я даже посмотрел психологическую анкету, которую надо заполнять, попробовал управление дронами и так далее. Убедился в том, что все работает хорошо, что все четко, что «кто попало» никак не пройдет, — сообщил певец.

Артист также пообщался с будущими военнослужащими по контракту. Он пришел к выводу, что в пункте ждут людей, которые готовы к несению службы, годны и действительно этого хотят.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.