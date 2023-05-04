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Власти Бельгии заявили о планах использовать доходы с активов России для помощи Украине

Евгений Жуков
В мире
Власти Бельгии заявили о планах использовать доходы с активов России для помощи Украине
Фото: Unsplash

Руководство Бельгии приняло решение об использовании доходов с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для финансовой поддержки украинской стороны. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо.

— В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 миллионов евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии, — заявил политик на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.

Кроме того, в своей речи де Кроо отметил, что Брюссель должен в этом вопросе «пойти еще дальше». Так, бельгийский премьер заявил, что использование российских активов имеет смысл «как с экономической, так и моральной точек зрения». Вложить замороженные средства он предложил в восстановление Украины, передает РИА Новости.

В рамках этой же встречи Марк Рютте заявил, что Амстердам сейчас активно прорабатывает с партнерами возможные варианты передачи Вооруженным силам Украины истребителей F-16.

Также варианты изъятия замороженных средств России в пользу Украины обсуждали власти Германии. Какие это может повлечь за собой последствия, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

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