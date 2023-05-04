Прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины на хлебозаводе в городе Клине

Фото: Пресс-служба Госдумы

По факту гибели 56-летней женщины на хлебозаводе в городе Клине проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 4 мая.

По ее словам, прокуратура города проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии, а также установит причины произошедшего.

— Также ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую проводит региональный СК, — резюмировала Короткова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на четверг, 4 мая, на хлебозаводе в Клине. 56-летняя работница предприятия мыла тестомесильное корыто и упала в него. В результате лопасти шнека нанесли ей травмы, несовместимые с жизнью.