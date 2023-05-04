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Приметы и советы

Стали известны районы Москвы с наибольшим снижением цен на «вторичку»

Евгений Жуков
Город
Стали известны районы Москвы с наибольшим снижением цен на «вторичку»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Наибольшее снижение цен на вторичном рынке недвижимости в безопасных районах Москвы за последний год показал Мещанский. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито Недвижимость».

К безопасным районам аналитики отнесли локации со статусной недвижимостью, престижными учебными заведениями и офисами. Одной из примечательных особенностей данных районов стало наличие развитой системы камер видеонаблюдения. Таким критериям соответствуют районы Мещанский, Раменки и Щукино.

По итогам апреля 2023 года стоимость одного «квадрата» вторичного жилья в Мещанском районе по сравнению с тем же периодом 2022-го снизилась на 20,1 процента — до 381 тысячи рублей. На данный момент стоимость квартиры там составляет около 22 миллионов рублей.

В Раменках цена за «квадрат» на вторичном рынке относительно апреля 2022 года уменьшилась на 17,8 процента — до 144 тысяч рублей. Объекты подешевели на 27,3 процента, достигнув стоимости в 39,8 миллиона рублей.

Говоря о Щукине, то там квадратный метр готового жилья за указанный период потерял в цене 11,7 процента и составил 298 тысяч рублей. Сейчас цена в этом столичном районе в среднем составляет 17 миллионов рублей, передают «Известия».

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что квартиры на вторичном рынке тоже можно рассмотреть как вариант инвестиции. На такие варианты ипотечные ставки высоки, однако ниже стоимости квадратного метра.

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