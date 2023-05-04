Акция «Окна Победы» стартовала в Музее Победы

Фото: Музей Победы

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Возле стен Музея Победы участники «Движения Первых» дали старт акции «Окна Победы». Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Участники акции раздавали посетителям трафареты с изображениями символов Великой Победы, которые накануне 9 Мая предлагается вешать на окна. Среди них: мемориал «Саур-Могила», Ржевский мемориал, скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран», Могила Неизвестного Солдата и другие.

Эскизы для трафаретов предлагали дети со всей России. Из 700 вариантов организаторы выбрали 50 лучших.

— Мы, безусловно, поддерживаем все акции, направленные на сохранение памяти о героях войны, в том числе и такую значимую акцию, как «Окна Победы», которую проводит «Движение Первых». Уверен, это прекрасная возможность еще раз выразить ветеранам нашу безмерную благодарность, — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Кроме того, в рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». В общей сложности раздадут более 100 тысяч ленточек.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России. В этом году она пройдет во всех российских регионах, включая новые.