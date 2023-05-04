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Украинский делегат напал на представителя России на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Евгений Жуков
В мире
Украинский делегат напал на представителя России на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Фото: shutterstock

Украинский делегат Александр Мариковский напал на российского представителя на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Пострадавшим оказался секретарь российский делегации Валерий Ставицкий. Инцидент произошел в коридоре гостиницы, где состоялось мероприятие. Перед дракой Ставицкий забрал украинский флаг у Мариковского, который размахивал им за спиной депутата Государственной думы Ольги Тимофеевой и выкрикивал проукраинские лозунги.

В настоящее время пострадавшему оказывается помощь. Сам Ставицкий сейчас находится в больнице, передает ТАСС.

Помимо этого, Тимофеева рассказала, что члены Верховной рады Украины на саммите ПАЧЭС предприняли попытку сорвать выступление российской делегации. По ее словам, у украинской стороны не получилось задуманное.

Подобная ситуация уже происходила в декабре 2022 года. В связи с данным инцидентом российская делегация приняла решение приостановить выплату членских взносов в ПАЧЭС.

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