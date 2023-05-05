Терапевт Скурр назвал неожиданные причины хронического насморка

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Развитие хронического насморка может быть обусловлено абсолютно неожиданными причинами. Например, колебаниями в гормональном фоне. Так считает врач-терапевт Мартин Скурр, который отметил, что это не единственная причина подобных проблем со здоровьем.

К медику обратилась жительница города Данди, Шотландия, Джесс Уэбстер. Она рассказала эксперту, что у нее не прекращается насморк уже на протяжении последних 30 лет.

— У меня течет из носа круглый год — летом и зимой, в теплую погоду и в холод, — посетовала она.

Скурр рассказал, что такие проблемы называются хроническим ринитом. Она встречается не так уж редко, примерно у каждого десятого жителя планеты. Чаще всего во всем виновата аллергия. Однако причиной могут быть менопауза, беременность, использование противозачаточных таблеток или лекарств против гипертонии.

Кроме того, так нос может отреагировать на стресс или даже запах духов.В целом, по словам эксперта, лечения такого ринита пока не разработано. Спреями для носа злоупотреблять точно не стоит, уверен Скурр. Об этом медик написал в своей колонке для издания Daily Mail.

Если с насморком ничего не делать, то он может привести к серьезным осложнениям или стать хроническим. Об этом заявил врач-оториноларинголог Глеб Симонов. Чтобы быстро вылечить насморк, необходимо промывать нос солевым спреем или раствором. Данная процедура поможет очистить носовые ходы, смыть погибшие клетки и увлажнить слизистые оболочки. Кроме того, необходимо применять вазоконстрикторные капли, которые помогут снять отек и облегчить дыхание.