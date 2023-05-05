ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

– Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка, – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Зыбинского, помимо этого войска РФ смогли ликвидировать две диверсионные группы ВСУ. Кроме того, российские бойцы прервали ротацию четырех подразделений армии Украины на Купянском направлении.

3 мая российские истребители группировки войск «Южная» уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.