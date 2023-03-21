Война на расстоянии: Киев пытается атаковать исконно российские территории

Фото: Минобороны РФ

Боевые действия на Украине перешли в новую стадию. Америка передала украинской армии высокоточные планирующие авиабомбы увеличенной дальности JDAM-ER. Об этом сообщил главком ВВС США в Европе Джеймс Хекер. Появились у Киева и снаряды, способные лететь на расстояние свыше 150 километров. Плюс к этому Украина сделала ставку на атаки беспилотников, которые долетают даже до Подмосковья. Чем может ответить Россия? Насколько защищена Москва от дронов?

ВСУ меняют тактику. Проигрывая на поле боя, они резко нарастили запуск беспилотников в сторону России. Отечественные ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пока большую часть БПЛА сбивают. Однако география их атак постепенно расширяется и затрагивает все новые районы.

— До сих пор массовым атакам беспилотников подвергались главным образом Крым и Севастополь. Но постепенно они стали долетать до Краснодарского края. В Туапсе, например, беспилотник успешно атаковал нефтебазу. В Подмосковье упал рядом с газораспределительной станцией, — рассказывает военный эксперт полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Главная задача подобных атак — прощупывание нашей системы ПВО. Украинцы пользуются данными космической разведки США и так выстраивают маршрут БПЛА, чтобы он обошел зону действия наших противовоздушных систем. Проще говоря, пока они ищут лазейки. Если выяснится, что они есть, запуск БПЛА будет уже массовым.

Как пояснил эксперт, ВСУ пытаются повторить нашу «цветочную революцию».

— Напомню, осенью мы начали массово атаковать Украину «Геранями» — простейшими беспилотниками, дающими тем не менее огромный эффект, — пояснил Земцев. — «Герани» сбивали с толку украинские силы ПВО. Сбивать сразу сотни беспилотников было дорого: одна ракета ПВО стоит больше десятка «Гераней». А если их не сбивать, они уничтожат украинскую инфраструктуру. ВСУ сейчас пытаются использовать ту же тактику. Правда, с ПВО у нас куда лучше, чем на Украине.

Наш ответ нацистам

Интересно, что помогает ВСУ атаковать Россию немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG. На днях он отчитался о поставках на Украину автоматических систем разведки с использованием беспилотников. Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных пунктов, оснащенных камерами, мини-беспилотниками и комплексом управления. Для передачи изображений используют сети 4G и Starlink. А энергию системы получают от солнечных батарей — в общем, высокотехнологичный продукт.

— Атакуя нас беспилотниками, Украина решает сразу две задачи. Первая — сугубо военная: ВСУ ищут бреши в нашей системе ПВО. Вторая задача — политическая. Украина демонстрирует своим спонсорам, что при должном техническом оснащении ВСУ могут поразить любой объект в европейской части России, — пояснил военный эксперт, бывший командующий Зенитными ракетными войсками командования специального назначения Сергей Хатылев.

Как атакам противостоять? Минобороны сделало важный шаг: войсковая система ПВО выведена из Сухопутных войск и переподчинена командованию Воздушно-космических сил.

— Работа ПВО улучшится, причем по всей стране, — убежден Сергей Хатылев.

Как пояснил эксперт, подобное переподчинение поможет лучше бороться с малыми беспилотниками. Дело в том, что в «сухопутной» ПВО много профильных систем, которые борются как раз с БПЛА: «Тор-М1», «Стрела-10», «Оса».

— По сути формируется эшелонированная ПВО, которая управляется в автоматическом режиме. Она позволит уничтожать беспилотники и лучше вести разведку, — пояснил Хатылев.

Что еще нужно сделать? По мнению эксперта, в каждом подразделении необходимо ввести круглосуточное боевое дежурство постам визуального наблюдения. Военным необходимо по силуэтам научиться распознавать модель военного самолета или ракету (скажем, «Точку-У») и, конечно, различать беспилотники.

— А еще имеет смысл разместить полки ПВО не только рядом с крупными городами — Белгородом, Курском, Брянском, но и вдоль государственной границы, — пояснил Хатылев. — И в подобных полках ПВО должны быть не только системы С-400, но и «Панцири-С1» — чтобы сбивать цели на малой высоте.

Андрей Земцев добавляет:

— Нам также необходимо активнее задействовать средства РЭБ — радиоэлектронной борьбы. Они способны лишать беспилотники управляемости, и те просто падают. Другой вопрос, что есть БПЛА, маршрут которых задается сразу, в момент пуска, и уже не меняется. Против них средства РЭБ бессильны.

Пробьются ли БПЛА к Москве

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Москва защищена от атак БПЛА.

— Вокруг города развернуты три типа станций ПВО: большой, средней и малой дальности, — пояснил Леонков. — Однако противник все равно ищет в них бреши. Ему важно нанести не столько военный, сколько медийный удар.

Как пояснил эксперт, сейчас резко усиливаются системы ПВО на дальних подступах к столице. Предприятия, выпускающие, например, комплекс «Тор-М2», к концу прошлого года нарастили объемы на 120 процентов — больше чем вдвое. Также в воздух могут быть подняты все самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Они вполне успешно сбивают низколетящие цели с воздуха. Иными словами, Минобороны и ВПК проблему защищенности активно решают.

— Не все так просто. Украина, я думаю, вполне может попытаться запустить беспилотник на Москву с территории России, возможно, даже Подмосковья, — считает Андрей Земцев. — Вспомним атаку БПЛА на штаб Черноморского флота летом прошлого года. Беспилотник запустили прямо с территории Севастополя. Ведь привезти запчасти от него и быстро собрать, имея навыки, не так уж сложно. Как и поднять в воздух.

Эксперт привел в пример дрон UJ-22, упавший рядом с газораспределительной станцией под Коломной.

— Это примитивнейший аппарат, построенный на Украине из компонентов игрушек, авиамоделей. Он способен нести заряд всего до 20 килограммов: для поражения военного объекта этого, конечно, мало. Зато весит он всего 80 килограммов. Размах крыльев — около пяти метров. Иными словами, компоненты вполне можно загрузить в грузовичок, поехать на нем в лес, там быстренько собрать и поднять в воздух, — пояснил Андрей Земцев. — Так что ситуацию на земле и в небе должны контролировать еще и спецслужбы.

Ставка на авиацию

США передали Киеву высокоточные планирующие авиабомбы увеличенной дальности JDAM-ER. Они уже прибыли на Украину. Об этом сообщил главком ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

— По сути JDAM-ER — это насадка на обычную авиабомбу. Она делает бомбу планирующей. Больше того, бомба с помощью GPS может наводиться на цель, — рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов. — Причем дальность планирования достигает 80 километров.

По словам Кнутова, без самолета бомбы и насадки к ним совершенно бесполезны. А с самолетами у Украины очень плохо. Поэтому, вероятно, в ВСУ начнут поставлять и самолеты тоже. Управлять ими, разумеется, будут иностранные пилоты — «добровольцы», вступившие в украинскую армию.

— Чтобы сбивать планирующие бомбы, нам придется задействовать зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор», — пояснил Юрий Кнутов. — При этом очевидно, что через каждые 5–10 километров линии фронта эти комплексы поставить нереально. Поэтому, разумеется, определенные проблемы нам они создадут.

По словам эксперта, уже сегодня нужно начинать готовить расчеты ПВО, чтобы самолеты, несущие бомбы, сбивать еще на подлете к нашим объектам. Вероятно, придется задействовать системы ПВО большой дальности — С-400 и С-350. Еще один вариант — российские истребители Су-35, которые способны уничтожать самолет противника на большом расстоянии, еще до того, как он сам попадет на радары украинской ПВО.

Будем отодвигать склады

Также США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB с дальностью стрельбы до 150 километров. Об этом сообщил 3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— GLSDB — это авиационная бомба, совмещенная с двигателем реактивного снаряда от «Хаймарса», — рассказывает Андрей Земцев. — Дальность стрельбы GLSDB — свыше 150 километров.

Как пояснил эксперт, работает GLSDB так: после старта «бомборакета» выходит на заданную траекторию, набирает заданные высоту и скорость, после чего двигатель отстыковывается. Далее к цели летит управляемая с помощью GPS ракета, оснащенная раскладным крылом и оперением. Ее масса — 129 килограммов, а вес боевой части — около 93 килограммов. Максимальное отклонение от цели боеприпаса — меньше метра.

— Эти «бомборакеты» могут создать нам очень серьезные неприятности, — рассуждает Андрей Земцев. — Например, нам придется на 150 километров отодвигать склады с боеприпасами, горючим, продовольствием, снаряжением.

По словам эксперта, придется менять и выгрузочные железнодорожные станции, которые могут оказаться в зоне досягаемости «бомборакет». Придется передислоцировать в тыл ремонтно-восстановительные базы военной техники, а также склады вооружений.

— Если ВСУ получат «бомборакеты» в большом количестве, нам придется отодвигать командные, а также запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления войсками, — добавляет военный эксперт Михаил Ходоренок. — Второй вариант — лучше командные пункты прятать и усиливать меры радиои радиотехнической маскировки. К тому же придется намного чаще менять места дислокации командных пунктов.

По мнению экспертов, США плавно, но неуклонно раздувают украинский конфликт.

— Обратите внимание: номенклатура поставляемого Украине военного оборудования не остается прежней и не сужается. Нет, она постоянно расширяется, — рассуждает Андрей Земцев. — И чем больше ВСУ будут терять личный состав, чем больше Россия будет владеть инициативой, тем более серьезное вооружение будут Украине поставлять. США прекрасно понимают, что победить в этом конфликте Украина не в состоянии: у нее просто не хватит людского ресурса — она намного меньше России. Однако создать нашей стране проблемы Украина вполне способна. Поэтому каждый раз, когда она готова упасть, ее подхватывают и дают новую, более тяжелую дубину, которой она от России продолжает отмахиваться.

Пусть некого будет призывать

По мнению эксперта, единственный способ Украину победить — физически уничтожить ВСУ, чтобы воевать за страну стало некому.

— В войне на расстоянии Россия пока выигрывает. Мы разрушаем энергетическую и производственную инфраструктуру Украины, делаем так, чтобы люди бежали из непригодных для жизни городов, лишая Украину последнего мобилизационного потенциала, — рассуждает Андрей Земцев. — Результаты уже есть. Сотрудников военкоматов Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей по приказу Минобороны Украины недавно отправили на фронт — они не выполнили план по мобилизации. Нам нужно и другие украинские регионы превратить в депрессивные: без рабочих мест, с разрушенным ЖКХ и лишением перспектив восстановления. Пусть мужчины, способные трудиться и держать оружие, оттуда бегут. Украинцы, как известно, хотели жить в Евросоюзе, ну вот пусть туда и едут. Ведь «построить Европу» на своей земле у них за 30 лет так и не получилось.

По мнению эксперта, бегство людей из страны лишит Украину и потенциальных «лесных братьев», готовых оказывать сопротивление после поражения киевского режима.

— Обратите внимание: даже в период существования НКВД — самой мощной спецслужбы мира — бандеровцы на освобожденных территориях Украины сопротивлялись еще 15 лет, до 1960 года, — рассуждает Земцев. — После второй чеченской теракты продолжались еще около 10 лет. Даже в маленькой, с миллионным населением, Чечне нам приходилось держать войска. Иными словами, инерция сопротивления даже после военного поражения может быть очень сильна. Нам нужно свести число потенциальных «партизан» к минимуму. Совершенно очевидно, что, как и после Великой Отечественной, на обезлюдевшую Украину придется завозить население из России. И этому населению не должны портить жизнь никакие «лесные братья». И начинать решать эту проблему необходимо уже сейчас.

КСТАТИ

Российские беспилотные разведчики и дроны-охотники научились эффективно истреблять реактивные системы и гаубицы ВСУ. По данным Минобороны России, только с начала марта удалось выявить и уничтожить десятки установок РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч», а также САУ, включая американские М109 Paladin и польские Krab. Были уничтожены и буксируемые орудия, включая «Мста-Б» и Д-20, Д-30, «Гиацинт-Б» и американские артиллерийские системы М777.

Штаты подбрасывают дровишки постепенно

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Военные действия на Украине явно приобрели затяжной характер. Почему? Одна из главных причин в том, что Штаты, как ни странно, не хотят украинской победы. Им важно, чтобы война длилась как можно дольше. Поэтому и дровишки — в виде вооружений — в костер конфликта они подбрасывают постепенно. Во-первых, конечно, и дровишек-то, как выяснилось, негусто. Военно-промышленный комплекс НАТО оказался слабее, чем они и мы думали. Во-вторых, Штатам выгодно, чтобы Россия истощала свои ресурсы в долгой войне и чтобы у них страны НАТО продолжали покупать для Украины оружие. Чем дольше будет длиться конфликт, тем больше оружия купят, тем больше Штаты заработают. Третий фактор, который тормозит конфликт, — неопределенность позиции США в отношении Китая. С одной стороны, очень хочется Китай «на место поставить». С другой стороны — страшно. Поэтому Штаты и не сворачивают конфликт на Украине, чтобы «начать защищать» Тайвань. Боятся.

Что делать в этой связи нам? Очевидно, что усиливать военное давление на Украину, вести ту самую «войну на расстоянии». Сейчас, я думаю, партизаны просто в гробу переворачиваются, видя, как мы вяло возимся с украинской транспортной инфраструктурой. Почему до сих пор не уничтожены мосты, не взорваны тоннели, не превратились в руины вокзалы, вагонные и локомотивные депо? Раньше было подозрение, что мы просто не хотим это разрушать, чтобы потом не восстанавливать. Сейчас, когда все чаще ставится вопрос о разделе Украины, столь бережное к ней отношение уже не очень понятно. Далеко не факт, что все порушенное нам и достанется.