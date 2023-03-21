«Грязные планы»: зачем Штаты устраивают провокации с бомбардировщиками у границ России

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Появление беспилотников над территориальными водами России — это попытка Запада показать свою всеобщую агрессивность и политическую волю. Таким образом они хотят посеять панику, чтобы отвлечь РФ от ситуации на Украине. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков, комментируя недавние инциденты, связанные с пресечением полетов американских беспилотников и истребителей у границ РФ.

По мнению собеседника «ВМ», подобные провокации США — это намеренный ход, необходимый для того, чтобы «запугать Россию».

— Тем самым они хотят обеспечить победу своей прокси-армии, которая воюет с ВС РФ, — считает политолог. — К тому же истребители и беспилотники позволяют им вести разведывательную деятельность, чтобы изучить, по каким объектам наносить удары, в особенности на территории, расположенной вблизи Черного моря.

Эксперт отметил, что подобным поведением Вашингтон показал свое прямое участие в украинском конфликте и нежелание его прекращать.

— Стоит учесть, что у Вашингтона самые грязные планы: производить бомбардировки в российских городах и уничтожать инфраструктуру, — продолжил Марков.

Политолог подчеркнул, что Россия будет отвечать жестко на любые подобные провокации, как это было продемонстрировано над Черным морем, когда вблизи территориальных вод появился американский беспилотник MQ-9, перехваченный впоследствии российскими истребителями ПВО Су-27.

— Я полагаю, что и далее Россия будет противодействовать провокациям с участием иностранных дронов на своей территории, — заверил специалист.

Марков назвал участившиеся случаи появления западных бомбардировщиков и дронов у российских границ новым этапом ведения гибридной войны, когда формально не участвующие в реальном конфликте страны пытаются отвлекающими маневрами помочь своей союзнице Украине.